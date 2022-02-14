Замглавы Сунжи будут судить за ввод в эксплуатацию МКД, не имея полномочий

«Заместителем главы администрации в 2019 году подписано разрешение на ввод построенного многоквартирного дома в эксплуатацию, не имея полномочий совершать такие действия. Это привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства», — сказал собеседник.

В СУ СКР по республике направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В администрации Сунжи действуют утвержденные административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, соответствующие законодательству РФ.

Согласно регламенту, разрешение на ввод построенных объектов в эксплуатацию подписывает и выдает только глава администрации.