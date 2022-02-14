Прокуратура

Замглавы Сунжи будут судить за ввод в эксплуатацию МКД, не имея полномочий

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Заместителя главы города Сунжа республики заподозрили в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома в 2019 году, не имея на это полномочий. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Заместителем главы администрации в 2019 году подписано разрешение на ввод построенного многоквартирного дома в эксплуатацию, не имея полномочий совершать такие действия. Это привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства», — сказал собеседник.

В СУ СКР по республике направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В администрации Сунжи действуют утвержденные административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, соответствующие законодательству РФ.

Согласно регламенту, разрешение на ввод построенных объектов в эксплуатацию подписывает и выдает только глава администрации.

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