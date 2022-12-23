Замминистра культуры Ингушетии передал подарок мальчику в рамках акции «Елка желаний»

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Заместитель министра культуры Ингушетии Ильяс Евлоев по поручению министра Залины Льяновой передал подарок четырехлетнему Али Евлоеву из многодетной семьи, проживающей в Карабулаке, сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках благотворительной акции «Елка желаний» Али попросил экипировку для занятия дзюдо.

«Очень рад, что удалось подарить ребенку радость и настроение, ведь акция «Ёлка желаний» — это отличная возможность, позволяющая исполнять мечты детей, которые особенно нуждаются в заботе и любви», — сказал Евлоев.

Также всем детям из этой семьи были вручены сладкие подарки.

Отметим, что «Ёлка желаний» организуется Всероссийским проектом «Мечтай со мной». За время существования акции было исполнено более 60 тысяч желаний детей.

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