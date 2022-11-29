Замминистра культуры Ингушетии выступил с докладом на конференции, посвященной Году культурного наследия народов России

Конференция состоялась на базе общефедерального информационно-аналитического журнала «Вестник. Северный Кавказ», издаваемого международным холдингом «Евромедиа».

На повестку мероприятия было вынесено несколько вопросов, в числе которых — состояние народного искусства и нематериального культурного наследия Северного Кавказа и что предпринимается для того, чтобы сохранить их для будущих поколений.

В своем докладе Ильяс Ахметович отметил, что в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России Дом народного творчества Республики Ингушетия провел ряд значимых мероприятий, призванных популяризировать и сохранить народное творчество.

По его словам, Год культурного наследия в Ингушетии был открыт республиканским фестивалем «Славься, Отечество мое», который состоялся в Доме культуры сельского поселения Яндаре. Этот фестиваль охватил самодеятельные коллективы вокального, хореографического, театрального жанров. Он стал своего рода показателем, насколько важно внимание к народному искусству и с каким интересом сельское население относится к народному творчеству.

Также в республике проходили различные акции, эстафеты, флешмобы, фестивали и конкурсы: «Культурная суббота», «Народная культура для школьников», эстафета изучения жизни В. К. Арсеньева, республиканский фестиваль патриотической песни «Нас песня к Победе вела!», ХIII Республиканский фестиваль-конкурс самодеятельных хореографических коллективов, танцевальных дуэтов и сольных исполнителей «Танец — язык мира» и другие мероприятия.