Замминистра культуры региона вручил грамоты работникам ГТРК «Ингушетия»

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Заместитель министра культуры Ингушетии Ильяс Евлоев вручил почетные грамоты наиболее отличившимся работникам телевидения в освещении мероприятий Минкультуры и в связи с 30-летием филиала ВГТРК ГТРК «Ингушетия», сообщила пресс-служба ведомства.

Церемония награждения состоялась в здании телерадиокомпании. Евлоев зачитал приветственный адрес от министра Залины Льяновой, которая поздравила коллектив ГТРК «Ингушетия» с 30-летием.

«Все эти годы вы удерживаете лидирующие позиции среди СМИ в регионе. И свой 30-летний юбилей встречаете большими достижениями, став уникальным информационным продуктом. За прошедшее время компания укрепила свои позиции и вошла в число признанных лидеров регионального телевещания.

Сегодня большинство жителей Ингушетии, с неизменным интересом смотрят ваши передачи: от информационно-аналитических до развлекательных. На вашем канале работают люди, искренне влюбленные в свою профессию, подлинные профессионалы, для которых телевидение стало судьбой, понимающие важность и ответственность дела, которое они выбрали.

Я уверена, что впереди у вас будет много важных и интересных проектов», — написала министр в поздравительном адресе и пожелала всем сотрудникам телерадиокомпании здоровья, благополучия и радости от любимой профессии.

В заключение Ильяс Евлоев подчеркнул, что телевидение необходимо в современном обществе, потому что оно обеспечивает нам жизнь, полную впечатлений. Благодаря этому мы узнаем о событиях в мире, смотрим спектакли и концерты не выходя из дома.

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