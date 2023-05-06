Замминистра просвещения России посетил Ингушетию с неофициальным визитом

В Telegram-канале администрации Магаса сообщается, что посещение древнего башенного комплекса Эгикал в горном Джейрахском районе вызвало живой интерес у гостей.

Мэр Магаса Зайт Орцханов провел для замминистра и его семьи экскурсию по столице. Грибов был приятно удивлен красотой города, отметил его интенсивное развитие и высокую культуру ингушского народа, особенно — гостеприимство. Он пожелал процветания и благополучия Ингушетии.