Визит

Замминистра просвещения России посетил Ингушетию с неофициальным визитом

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Денис Грибов (в центре), Зайт Орцханов и Идрис Газдиев. Смотровая площадка 100-метровой башни Согласия в Магасе

Заместитель министра просвещения России Денис Грибов со своей семьей впервые посетил Ингушетию. Визит носил неофициальный характер и был организован Идрисом Газдиевым — исполняющим обязанности директора международного департамента министерства.

В Telegram-канале администрации Магаса сообщается, что посещение древнего башенного комплекса Эгикал в горном Джейрахском районе вызвало живой интерес у гостей.

Мэр Магаса Зайт Орцханов провел для замминистра и его семьи экскурсию по столице. Грибов был приятно удивлен красотой города, отметил его интенсивное развитие и высокую культуру ингушского народа, особенно — гостеприимство. Он пожелал процветания и благополучия Ингушетии.

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