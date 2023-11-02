Замминистра внутренних дел России Александр Кравченко посетил Ингушетию

Замминистра провел внезапные проверки антитеррористической защищенности зданий и условия работы личного состава отделов в городах Карабулак, Сунжа, Назрань и Малгобек. Он также побывал в центре кинологической службы, управлении по контролю за оборотом наркотиков и экспертно-криминалистическом центре.

Александр Кравченко довел до личного состава требования министра внутренних дел России, предъявляемые к правоохранителям с учетом складывающейся оперативной обстановки. Особое внимание было уделено профессиональной подготовке, повышению качества работы по предоставлению государственных услуг гражданам.

Кроме того, замминистра посетил ВОГ МВД России в республике в городе Карабулаке, ознакомился с оперативной обстановкой, организацией службы полицейских и их материально-техническим обеспечением.

Александр Кравченко принял участие в подведении итогов инспектирования, недавно проведенного комиссией центрального аппарата ведомства. Он встретился с руководителями совета ветеранов и общественного совета при МВД по региону Магомедсали Котиевым и Мусой Гадиевым, а затем вместе с ними и с министром внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенантом полиции Михаилом Коробкиным возложил цветы к Мемориалу памяти погибшим сотрудникам правоохранительных органов.