Замначальника отдела полиции по Назрановскому району задержали в Ингушетии

«Замначальника РОВД по Назрановскому району задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий», — сказал источник.

По его данным, задержание, по предварительным данным, связано с незаконным освобождением подозреваемых от уголовной ответственности.

Ранее газета «Ингнушетия» сообщала о задержании после обысков в начале ноября начальника отдела дознания межмуниципального отдела МВД РФ «Малгобекский».