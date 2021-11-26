Замначальника отдела полиции по Назрановскому району задержали в Ингушетии
Силовики задержали замначальника отдела полиции по Назрановскому району, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Замначальника РОВД по Назрановскому району задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий», — сказал источник.
По его данным, задержание, по предварительным данным, связано с незаконным освобождением подозреваемых от уголовной ответственности.
Ранее газета «Ингнушетия» сообщала о задержании после обысков в начале ноября начальника отдела дознания межмуниципального отдела МВД РФ «Малгобекский».