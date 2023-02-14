Замначальника управления Президента России встретился с главами муниципалитетов Ингушетии

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Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев провел рабочую встречу с представителями советов муниципальных образований Республики Ингушетия.

От Ингушетии во встрече приняли участие председатель президиума Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, глава Джейрахского района Ахмед Льянов, мэры Назрани и Малгобека Урусхан Евлоев и Мусса Галаев.

Как сообщила пресс-служба ВАРСМУ, представители СМО республики поведали, что удалось решить немало проблем в регионе благодаря национальным проектам. Они также высоко оценили обучающие программы, прошедшие во время IV съезда ассоциации.

По завершении рабочей встречи были определены основные пути взаимодействия советов муниципальных образований Ингушетии с всероссийским общественным объединением.

 

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