Энергоснабжение

Запущен новый трансформатор для бесперебойного электроснабжения двух муниципалитетов Ингушетии

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На подстанции «Слепцовская-110» запущен новый трансформатор мощностью 40 тыс. кВА для бесперебойного электроснабжения двух муниципалитетов — города Сунжи и Сунженского района, сообщили «Ингушетии» в республиканском правительстве.

Ранее наше издание информировало, что трехфазный трансформатор за 37,5 млн рублей был закуплен фондом «Самфар» Микаила Гуцериева, в рамках подписанного промышленно-финансовой группой и Национальным фондом развития региона соглашения. Электрическое устройство поступило в начале февраля, его установили специалисты «Ингушэнерго».

В правительстве также отметили, что для снижения аварийности и оптимизации расходов власти республики и энергетики проводят работу в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов. Особе внимание уделяется и вопросу повышения платежной дисциплины.

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