Запущен новый трансформатор для бесперебойного электроснабжения двух муниципалитетов Ингушетии

Ранее наше издание информировало, что трехфазный трансформатор за 37,5 млн рублей был закуплен фондом «Самфар» Микаила Гуцериева, в рамках подписанного промышленно-финансовой группой и Национальным фондом развития региона соглашения. Электрическое устройство поступило в начале февраля, его установили специалисты «Ингушэнерго».

В правительстве также отметили, что для снижения аварийности и оптимизации расходов власти республики и энергетики проводят работу в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов. Особе внимание уделяется и вопросу повышения платежной дисциплины.