Водоснабжение

Запуск законсервированной скважины позволит значительно увеличить водоснабжение в городе Сунжа Ингушетии

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Для решения проблем дефицита питьевой воды в Сунже ввели в эксплуатацию артезианскую скважину, которая обеспечит до 600 м³ дополнительного объема воды в сутки для горожан, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации.

«Мэрия Сунжи совместно с ГУП «Ингушрегионволоканал» впервые за 38 лет на бывшем консервном заводе запустила законсервированную водозаборную скважину, которая дополнительно обеспечит увеличение до 600 м³ воды в водопроводной сети муниципалитета», — сказал представитель администрации.

По его словам, в ходе церемонии запуска глава города Аслан Умаров отметил, что на участке проведены работы по прокладке дополнительных водопроводных линий для перекачки воды, а также установлены опоры для подведения электричества.

По данным пресс-службы Минстроя региона, в общей сложности на реализацию федерального проекта «Чистая вода» с 2019 по 2024 год в Ингушетии предусмотрено финансирование в размере более 852 млн рублей.

В рамках проекта с 2019 года в республике введено в эксплуатацию восемь объектов водоснабжения. Кроме того, в 2022 году уже завершилось строительство насосной станции и водопровода для обеспечения чистой питьевой водой жителей сельского поселения Аки-Юрт, а также продолжается модернизация Альтиевского водозабора.

Из-за большого износа разводящих сетей водоснабжения потеря воды при добыче и транспортировке составляет свыше 30% от общего объема. Это приводит к тому, что в летний период от перебоев в водоснабжении страдают отдаленные села.

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