Зарегистрировать ребенка по месту жительства теперь можно онлайн

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Зарегистрировать ребёнка по месту постоянного проживания отныне можно дистанционно в любое время суток, информирует пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Для этого одному из родителей необходимо подать заявку на портале Госуслуг. Представитель ведомства заостряет внимание на том, что прописать ребёнка можно только по адресу одного из родителей, и именно он обращается с заявлением.

Для подачи заявления нужно представить паспорта отца и матери, свидетельство о рождении ребёнка или же реквизиты актовой записи.

На рассмотрение заявления гражданина отводится 6 рабочих дней, после чего свидетельство о регистрации приходит в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для записи ребёнка в ДОУ, школу, медицинское учреждение, а также для оформления льгот и пособий.

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