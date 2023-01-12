Зарегистрировать ребенка по месту жительства теперь можно онлайн

Для этого одному из родителей необходимо подать заявку на портале Госуслуг. Представитель ведомства заостряет внимание на том, что прописать ребёнка можно только по адресу одного из родителей, и именно он обращается с заявлением.

Для подачи заявления нужно представить паспорта отца и матери, свидетельство о рождении ребёнка или же реквизиты актовой записи.

На рассмотрение заявления гражданина отводится 6 рабочих дней, после чего свидетельство о регистрации приходит в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для записи ребёнка в ДОУ, школу, медицинское учреждение, а также для оформления льгот и пособий.