Зарема Гиреева: «Никто не мешает наблюдателям фиксировать возможные нарушения»

— Хотя сегодня и суббота, у некоторых избирателей рабочий день — говорит председатель УИК Зарема Гиреева. — Но, несмотря на загруженность люди приходят и голосуют за своих кандидатов и, эта активность радует. У нас созданы все условия для исполнения избирателями своего гражданского долга: предприняты антиковидные санитарные меры, выделены комнаты «матери и ребенка», для совершения намаза, голосовой помощник не даст гражданам запутаться во время работы с КАИБ (комплексом обработки избирательных бюллетеней). Если кто то сомневается в честности выборов — обращайтесь к наблюдателям: никто им не мешает фиксировать нарушения, если таковые обнаружатся.