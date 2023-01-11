Зарядные станции для электромобилей появятся в Ингушетии в 2023 году

«По инициативе социально-экономического развития РФ «Электромобиль и водородный автомобиль» приказом министерства энергетики и ЖКХ республики разработана и утверждена программа по оснащению зарядными колонками автомобилей с электродвигателями. В рамках этой программы на территории региона планируется строительство двух зарядных заправочных станций в 2023 году», — сказал министр.

По его словам, проект будет реализован еще в 28 регионах страны, в том числе трех республиках Северного Кавказа.

«Этот год в республике мною объявлен годом сельского хозяйства и экологии. Считаю символичным создание в Ингушетии в этом году таких заправочных станций. Появление в регионе электромобилей положительно скажется на экологии региона, поскольку они в разы безопаснее автомобилей, работающих на бензине. Ну, конечно же, стоит отметить, что электричество дешевле бензина», — прокомментировал Глава республики включение Ингушетии в пилотный проект.

Отметим, что проект предполагает создание в стране 72 тыс. зарядных станций к 2030 году. К этому времени доля электромобилей в России должна достичь 10%.