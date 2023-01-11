Экология

Зарядные станции для электромобилей появятся в Ингушетии в 2023 году

0

В Ингушетии до конца 2023 года откроют две зарядные заправочные станции для электромобилей в рамках пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры. Об этом Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову рассказал министр энергетики и ЖКХ республики Ахмет Лолохоев в ходе рабочей встречи в Магасе.

«По инициативе социально-экономического развития РФ «Электромобиль и водородный автомобиль» приказом министерства энергетики и ЖКХ республики разработана и утверждена программа по оснащению зарядными колонками автомобилей с электродвигателями. В рамках этой программы на территории региона планируется строительство двух зарядных заправочных станций в 2023 году», — сказал министр.

По его словам, проект будет реализован еще в 28 регионах страны, в том числе трех республиках Северного Кавказа.

«Этот год в республике мною объявлен годом сельского хозяйства и экологии. Считаю символичным создание в Ингушетии в этом году таких заправочных станций. Появление в регионе электромобилей положительно скажется на экологии региона, поскольку они в разы безопаснее автомобилей, работающих на бензине. Ну, конечно же, стоит отметить, что электричество дешевле бензина», — прокомментировал Глава республики включение Ингушетии в пилотный проект.

Отметим, что проект предполагает создание в стране 72 тыс. зарядных станций к 2030 году. К этому времени доля электромобилей в России должна достичь 10%.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Три человека пострадали в дорожной аварии при въезде в ингушскую столицу
Ансамблю «Таргим» из Ингушетии присвоено звание заслуженного коллектива народного творчества
Дороги Магаса Ингушетии обрабатывают песко-соляной смесью
Глава Малгобекского района Ингушетии провел совещание с главами сельских поселений
В Ингушетии инвесторам вернут затраты на строительство АГНКС
В Ингушетии начнут готовить сурдопереводчиков по просьбе «Всероссийского общества глухих»
В Ингушетии ликвидируют три накопителя нефтяных отходов в рамках нацпроекта
Мэр столицы Ингушетии провел совещание с руководителями структурных подразделений
В столице Ингушетии подведут итоги первого кинофестиваля «Объектив живых историй»
В Назрани Ингушетии продолжается строительство детсада в рамках нацпроекта
В Ингушетии двое малолетних детей попали в реанимацию с медикаментозным отравлением

Главное

Яндекс.Метрика

 