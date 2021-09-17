Защитникам и жителям блокадного Ленинграда выплатят по 50 тыс. рублей

Инициатива связана с 80-летием открытия «Дороги жизни» — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы, отмечает РИА Новости.

Путин поручил Кабинету министров обеспечить финансирование расходов, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.

Как отмечает директор Государственной архивной службы Ингушетии Магомет Картоев, битва за Ленинград (Санкт-Петербург) является одной из самых значительных военных операций в истории ВОВ.

Свой вклад в дело защиты Северной столицы России внесли и представители ингушского народа — солдаты и офицеры Красной армии, воевавшие в составе войск Северного, Северо-Западного, Карельского, Ленинградского и других фронтов.

Среди них офицер-артиллерист Ахмет Албаков, разведчик Джабраил Арчаков, заместитель командира стрелкового полка старший лейтенант Измаил Гетагазов, младший сержант Тейсум Нальгиев, танкист гвардии капитан Руслан Гудантов, летчик Рашид-Бек Ахриев, майор-медик Асият Тутаева, рядовые Рамазан Точиев и Хусейн Полонкоев, снайперы Аюп и Абукар Манкиевы, Муса Мальсагов.

Среди воинов, защищавших Ленинград, числятся погибшими и пропавшими без вести капитан Султанбек Базиев, младший лейтенант Исропил Галаев, рядовые Абдурахман Беков, Алаудин Героев, Джарап Горчханов, Магомед Дудургов, Султан Мамиргов и многие другие.