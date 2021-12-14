Заслуженный деятель искусств Адам Галаев подарил музею ИЗО Ингушетии свои произведения

Фонды музея пополнились стальными панно «Роза и соловей» и «Родник жизни», а также графическими работами «Голова коня» и «Первый снег».

«Мы уже давным-давно как одна семья, и я не считаю, что это дар музею, просто эти экспонаты из одного моего дома перешли в другой!» — отметил даритель.

По словам музейных работников, графические и металлические работы Адама Галаева отличаются жанровым разнообразием — это портреты, пейзажи, сюжетные зарисовки в стиле старинных японских гравюр, изображения зверей, словно вышедших из сказок. В своих работах художник достиг виртуозной свободы владения рисунком, каждый раз находя свой особый художественный язык. Каждая работа мастера уникальна и станет отличным дополнением к экспозициям музея.