Заслуженный деятель искусств Адам Галаев подарил музею ИЗО Ингушетии свои произведения

0

Заслуженный деятель искусств Ингушетии, член Союза художников республики, талантливый мастер по художественной обработке металла, а также автор графических работ Адам Галаев передал в дар Государственному музею изобразительных искусств свои произведения, сообщила пресс-служба учреждения.

Фонды музея пополнились стальными панно «Роза и соловей» и «Родник жизни», а также графическими работами «Голова коня» и «Первый снег».

«Мы уже давным-давно как одна семья, и я не считаю, что это дар музею, просто эти экспонаты из одного моего дома перешли в другой!» — отметил даритель.

По словам музейных работников, графические и металлические работы Адама Галаева отличаются жанровым разнообразием — это портреты, пейзажи, сюжетные зарисовки в стиле старинных японских гравюр, изображения зверей, словно вышедших из сказок. В своих работах художник достиг виртуозной свободы владения рисунком, каждый раз находя свой особый художественный язык. Каждая работа мастера уникальна и станет отличным дополнением к экспозициям музея.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии иностранка получила три года тюрьмы за хранение наркотиков
Глава Ингушетии дал старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний»
Студент Ингушского госуниверситета Мовсар Зангиев принимает участие в финале премии «Студент года — 2021»
В сельском поселении Мужичи Ингушетии в скором времени откроется библиотека нового поколения
Команда КВН Ингушского госуниверситета сразится за выход в одну из телевизионных лиг
Ингушские спортсмены стали призерами престижного турнира по бразильскому джиу-джитсу в Казахстане
Сотрудники мемориального комплекса Ингушетии продолжают цикл выездных лекций «Славные сыны Отечества»
Ингушские спортсмены стали призерами первенства по смешанным боевым единоборствам в Ессентуках
На повышение зарплаты работников бюджетной сферы выделено более 12 млрд рублей
В МВД по Ингушетии призвали водителей получать права через портал государственных услуг
Ингушетия оказалась на последних позициях списка по доступности покупки автомобилей

Главное

Яндекс.Метрика

 