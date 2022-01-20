Экология

Засоривших отходами реку Кенч в Ингушетии обяжут очистить водный объект

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В сельском поселении Сурхахи Назрановского района Ингушетии провели проверку водоохраной зоны близ реки Кенч, в ходе которой были выявлены нарушения природоохранного законодательства в виде навалов строительных отходов, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Реку Кенч в Сурхахи с выездной проверкой посетили специалисты отдела водных ресурсов и защитных гидротехнических сооружений Минприроды Ингушетии. Проверка водного объекта прошла совместно с представителями администрации населенного пункта. В результате проведенного обследования земельного участка в водоохранной зоне были выявлены навалы отходов IV класса и песчано-гравийной смеси на береговой полосе данного водного объекта», — говорится в сообщении.

Нарушающие данный запрет подлежат привлечению к административной ответственности в виде штрафа, добавили в пресс-службе.

«Важно знать, что привлечение к административной ответственности не освобождает от возмещения вреда, причиненного водному объекту», — пояснили в экологическом ведомстве.

Отметим, что граждане, чьи земельные участки находятся в водоохранной зоне, должны знать виды хозяйственной деятельности, недопустимые в её пределах. В частности, ч. 15, 17 ст. 65 Водного кодекса России установлен запрет на осуществление в водоохранной зоне: распашки земель, размещения отвалов размываемых грунтов, выпаса сельскохозяйственных животных, размещения складов горюче-смазочных материалов, осуществление мойки транспортных средств и т.д.

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