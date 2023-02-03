Криминал

Застройщик из Санкт-Петербурга обманул дольщиков в Ингушетии на 195 млн рублей

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Прокуратура Ингушетии направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гендиректора строительной компании по подозрению в хищении более 195 млн рублей у дольщиков, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Под следствие попал 52-летний гендиректор ООО «ПарексСтрой Санкт-Петербург». По версии следствия, обвиняемый с 2013 по 2020 год привлекал деньги местных жителей, желающих приобрести квартиры в трех строящихся многоквартирных домах Назрани. При этом у организации не имелось разрешительной документации на строительство данных объектов. Квартиры 55 гражданам он не представил, дома не достроены, денежные средства гражданам он также не вернул», — сказал собеседник.

По его словам, на время проведения следственных действий на имущество организации наложен арест общей стоимостью 454 млн рублей.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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