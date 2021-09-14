Застройщикам в Ингушетии окажут помощь из-за удорожания стройматериалов

«Вопрос компенсирования затрат по утвержденному механизму обсудили в региональном Минстрое с руководителями подрядных фирм, с которыми заключены контракты стоимостью более 100 млн руб.», — сказал представитель Кабинета министров.

По его словам, всего на рассмотрение на текущий момент заявлено 25 контрактов. Предварительная сумма удорожания составила порядка 670 млн рублей.

Как отметил министр строительства Ингушетии Микаил Балахоев, с каждой подрядной фирмой планируется прорабатывать дополнительную потребность сразу на два года.

«Это позволит заключить и исполнить в срок уже начатые контракты, завершение которых потребует дополнительных средств в связи с увеличением стоимости стройматериалов», — считает Балахоев.