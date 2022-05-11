Заведующая детсадом в Ингушетии с помощью «мертвых душ» похитила свыше 2,3 млн рублей
В городе Малгобеке Ингушетии завидущая детсадом с помощью фиктивно трудоустроенных знакомых похитила из фонда оплаты труда более 2,3 млн. рублей. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«По версии следствия, женщина, являясь заведующей ГБДОУ «Детский сад № 7 г. Малгобек «Сказка», с апреля 2016 по сентябрь 2020 года фиктивно трудоустроив на различные должности заранее приисканных пятерых лиц, совершила хищение из фонда оплаты труда более 2,3 млн. рублей. При этом, эти лица трудовые обязанности в учреждении никогда не исполняли», — говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд республики.
В рамках уголовного дела городская прокуратура заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемой всей суммы причиненного государству ущерба.