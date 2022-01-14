Завершается прием заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

20 января, в 23:30 по московскому времени, завершается прием заявок на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Подать заявки через информационную систему сайта «фондкультурныхинициатив. рф» могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».