Конкурс

Завершается прием заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

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До завершения заявочной кампании грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив осталось 6 дней, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

20 января, в 23:30 по московскому времени, завершается прием заявок на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Подать заявки через информационную систему сайта «фондкультурныхинициатив. рф» могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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