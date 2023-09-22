Завершающий этап операции «Мак-2023» проходит в Ингушетии

В МВД по республике призвали жителей региона принять активное участие в мероприятии, напомнив, что согласно ст. 231 УК России незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2-х до 8 лет.

Также отмечается, что, если землепользователь после получения официального предписания уполномоченного органа, не принял меры по уничтожению дикорастущей конопли, гражданин заплатит штраф в размере от 1,5 тыс. до 2-х тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит уже от 3 до 4 тыс. рублей, а юридических — от 30 до 40 тысяч.

О всех известных фактах, касающихся незаконного оборота или культивирования наркотических средств, граждан просят сообщать в дежурную часть министерства внутренних дел по телефону: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54; по «телефону доверия» на номер: 55-04-99, а также через мессенджеры «WhatsApp» или «Telegram» по номеру: 8 (999) 493-07-07.