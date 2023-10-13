Завершена реконструкция самого большого мусульманского кладбища в Ингушетии

Обновление было крайне необходимо, поскольку подобные работы здесь не проводилось со дня основания кладбища еще до депортации ингушей в 1944 году. Строители возвели две дамбы, новую ограду, установили ворота в трех местах, заасфальтировали подъездную дорогу, проложили тротуар и обустроили стоянку на 60 машин. Также провели капремонт ритуального дома и помещения для хозяйственных нужд, закупили необходимый инвентарь.

Жители населенного пункта благодарны властям республики, основателю фонда «Сафмар», меценату Микаилу Гуцериеву, который и выделил средства на реконструкцию кладбища, в рамках ранее достигнутых договоренностей с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

Напомним, что до конца текущего года в регионе планируется обновить 40 кладбищ: 33 — мусульманских, 7 — христианских.