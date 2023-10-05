Завершено благоустройство центральной улицы в одном из сел Малгобекского района

Сообщается, что протяженность асфальтированной дороги составляет 940 метров. Перед началом ремонтных работ за счет средств местного бюджета администрация заменила ветхий водопровод протяженностью 100 метров.

«Асфальтирование этой улицы значительно облегчит жителям села передвижение до мест работы и учебы. Особенно это актуально осенью — в сезон дождей и слякоти. С каждым днем мы делаем села нашего района лучше и комфортнее для жителей», — поделился глава района Абдулхамид Костоев.

Напомним, что благоустройство территории осуществляется за счет федеральных средств, а заказчиком проекта является Министерство сельского хозяйства Ингушетии.