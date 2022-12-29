Парламент

Завершилась осенняя сессия парламента Ингушетии

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Завершилась осенняя сессия Народного собрания Ингушетии. Итоговое заседание посетил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта высоко оценил взаимодействие кабинета министров и парламента, а также указал, что с августа по декабрь 2022 года депутаты ознакомились с законодательными инициативами Президента России, Совета Федерации, Госдумы, правительства, региональных законодательных собраний, а их было более 200. Важнейшее значение имела подготовка проекта закона «О республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

«Общая задача властей, правительства и Народного собрания состоит в том, чтобы региональные и национальные проекты, обещания и обязательства, взятые перед гражданами, были выполнены», — отметил Калиматов, выразив надежду на более успешную работу в предстоящем 2023 году, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

Конструктивные отношения между правительством и НС позволяют вести открытый диалог в парламенте, что очень важно для кабинета министров, считает Глава.

«Большая работа проведена в плане заслушивания деятельности министерств и ведомств республики, анализа и оценки их деятельности. К этому диалогу стали более ответственно готовиться их руководители», — добавил Калиматов.

Глава Ингушетии также поблагодарил депутатов за поддержку российских бойцов, военнослужащих из Ингушетии, участвующих в специальной военной операции на Украине.

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