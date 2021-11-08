Завод по производству гигиенических средств откроют в Ингушетии до конца 2022 года

«Строительство завода было заложено еще в 2019 году. При выходе на проектную мощность мы намереваемся производить до 96,7 млн единиц готовой продукции в год, это детские и взрослые санитарно-гигиенические средства (подгузники). Реализация инвестиционного проекта создаст не имеющее аналогов промышленное предприятие на территории Ингушетии и в целом по СКФО. Запуск производства позволит создать 67 новых рабочих мест, в том числе 32 высокопроизводительных», — сказал Бузуртанов.

По его словам, у предприятия уже заключены предварительные договора с потенциальными покупателями как в Ингушетии, так и в других регионах России, а также проводятся переговоры с крупными федеральными и региональными сетями на поставку продукции после запуска производства.

Ранее сообщалось, что инвестиционный проект «Завод по производству детских санитарно-гигиенических средств «Бест Бренд» в 2019 году был включен в перечень инвестиционных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».