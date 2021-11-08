Производство

Завод по производству гигиенических средств откроют в Ингушетии до конца 2022 года

0

В Ингушетии в 2022 году намерены запустить первый завод по производству детских санитарно-гигиенических средств «Бест Бренд», он также станет первым подобным предприятием в СКФО. Об этом СМИ рассказал представитель инициатора инвестиционного проекта Жамалаил Бузуртанов.

«Строительство завода было заложено еще в 2019 году. При выходе на проектную мощность мы намереваемся производить до 96,7 млн единиц готовой продукции в год, это детские и взрослые санитарно-гигиенические средства (подгузники). Реализация инвестиционного проекта создаст не имеющее аналогов промышленное предприятие на территории Ингушетии и в целом по СКФО. Запуск производства позволит создать 67 новых рабочих мест, в том числе 32 высокопроизводительных», — сказал Бузуртанов.

По его словам, у предприятия уже заключены предварительные договора с потенциальными покупателями как в Ингушетии, так и в других регионах России, а также проводятся переговоры с крупными федеральными и региональными сетями на поставку продукции после запуска производства.

Ранее сообщалось, что инвестиционный проект «Завод по производству детских санитарно-гигиенических средств «Бест Бренд» в 2019 году был включен в перечень инвестиционных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские артисты поставили спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание»
Ингушские дзюдоисты завоевали ещё две медали на юношеском первенстве России в Ижевске
Договор аренды земли, где собираются строить мечеть, аннулируют в Ингушетии
На канале «30 секунд до Магаса» размещена программа, посвященная туризму в Ингушетии
В столице Ингушетии провели санитарную обработку общественных пространств города
«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» доступна уже более чем в 500 городах
В сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии заменили ветхий трубопровод
Власти Ингушетии не допустят самовольный захват пастбищ в селе Сурхахи
В Ингушетии ищут пенсионера, зарезавшего своего соседа в ходе ссоры из-за шума трактора
До конца года уже 2 тыс. привитых от Covid-19 будут поощрены денежными призами
Калиматов призвал жителей республики поддержать гастрономические бренды Ингушетии на конкурсе «Вкусы России»

Главное

Яндекс.Метрика

 