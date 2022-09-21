Заявки на всероссийский конкурс «СМИротворец» принимаются до 1 октября

«СМИротворец-2022» проводится в номинациях «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ» и «Культурный код» — специальная номинация, посвященная Году культурного наследия народов России. В номинации «Поколение мультимедиа» рассматриваются работы студентов профильных факультетов вузов, в номинации «Блоги» — материалы, размещенные в соцсетях и на различных интернет платформах, не являющихся СМИ.

В конкурсе участвуют работы, которые были опубликованы (вышли в эфир) с 1 августа 2021г. до 1 августа 2022г. Узнать об условиях приема заявок можно на официальном сайте конкурса.

Заявки принимаются до первого октября из всех федеральных округов кроме Сибирского, где сейчас идет подготовка к региональному этапу «СМИротворец-Сибирь-2022». В конкурсе представлен весь спектр отечественных медиа, ежегодно он привлекает сотни журналистов и блогеров. Организаторы конкурса — ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики.

Отмечается, что федеральные, региональные и этнические СМИ участвуют в конкурсе на равных условиях. По окончании приема работ 1 октября эксперты в течение месяца будут рассматривать присланные материалы и составят шорт-листы по номинациям.

Финалисты будут определены по итогам голосования жюри, в которое входят представители общественных организаций и органов власти, лидеры национальных объединений, главные редакторы ведущих российских изданий. Победителей назовут на торжественной церемонии награждения в Москве 29 ноября.