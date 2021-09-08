Зелимхан Бакаев реализовал пенальти в мачте сборной России с Мальтой

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 10-й минуте после неразберихи в штрафной соперника мяч в ворота Мальты отправил капитан сборной России Федор Смолов. Игра проходила в равной борьбе, однако класс игроков сказался в концовке встречи, когда прессинг футболистов принес свои плоды: сборная заработала пенальти, который реализовал Зелимхан Бакаев и установил итоговый счет.

Карпин после матча рассказал, почему пенальти бил Бакаев, отметив, что это решение самого полузащитника. «Те пенальтисты, которые у нас запланированы, их на поле уже не было, поэтому пробил Бакаев», — сказал главный тренер, сообщает sports.ru.

Отметим, что под руководством Карпина российская команда в трех сентябрьских матчах квалификации одержала две победы и один раз сыграла вничью, при этом ни разу не пропустив.