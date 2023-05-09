Футбол

Зелимхан Бакаев в составе «Зенита» стал чемпионом России по футболу

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Зелимхан Бакаев

Ингушский полузащитник Зелимхан Бакаев стал чемпионом России по футболу в составе питерского «Зенита», который завоевывает пятое «золото» подряд.

В домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги 7 мая «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 3:2

Бакаев впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона России. Ранее игрок выигрывал дважды Суперкубок страны и один раз Кубок России. Он стал вторым ингушским футболистом после Магомеда Оздоева, выигрывавшим названный трофей.

В пресс-службе министерства спорта Ингушетии напомнили, что полузащитник в июне 2022 года после истечения контракта со «Спартаком» перешел в стан питерцев. В первый год своего пребывания в составе «Зенита», тренерский штаб не предоставлял ему много игрового времени, больше выпуская на замену. В отчетной игре со «Спартаком», Бакаев вышел на замену на 89-й минуте.

Несмотря на ограниченное время на поле, игрок был активно вовлечен в игру своей команды, где ему за сезон удалось забить за питерцев три гола и сделать две голевые передачи.

В министерстве спорта поздравили Бакаева со званием чемпиона России и пожелали ему не останавливаться на достигнутом.

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