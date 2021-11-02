Зелимхан Бакаев вошел в итоговый состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Полностью заявка, куда вошли 29 игроков, как отмечает РИА Новости, выглядит следующим образом: вратари — Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники — Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин», Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитники — Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Сборная России лидирует в отборочной группе H c 19 очками после восьми проведенных матчей. Вторыми идут хорваты (17), далее следуют команды Словакии и Словении (по десять очков), Мальты (5) и Кипра (5).

Матч сборной России с командой Кипра пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, игра с хорватами — 14 ноября в Сплите.