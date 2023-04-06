Земельные участки под ИЖС отведены еще 12 семьям участников СВО из Ингушетии
Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство отведены еще 12 семьям участников СВО из Ингушетии, всего выдано 56 сертификатов.
По поручению руководителя региона Махмуд-Али Калиматова сертификаты на право собственности земельных участков в сельских поселениях Назрановского района вручил глава регионального Минимущества Константин Гамаюнов.
Он отметил, что обращения семей мобилизованных участников СВО по тем или иным вопросам рассматриваются ведомством в приоритетном порядке.
Глава республики неоднократно заявлял о поддержке и помощи, которую власти региона будут оказывать членам семей военнослужащих и мобилизованных, исполняющих свой долг по защите Родины.
«Семьи военнослужащих из Ингушетии защищают рубежи нашей страны, а наш долг — быть для них надежным тылом. Их семьи всегда будут окружены заботой и вниманием с нашей стороны», — цитирует Калиматова его пресс-служба.
«Мы не оставляем без внимания и наших ребят, находящихся в зоне СВО. Каждый гуманитарный груз, который республика отправляет им, формируется с учетом их нужд и пожеланий. Это касается как продуктов питания, так и других предметов первой необходимости. Считаю, что выделение земельных участков позволит их родным улучшить жилищные условия», — добавил руководитель субъекта.
Как ранее сообщала «Ингушетия», в ноябре прошлого года Глава республики подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации». В рамках документа министерства региона оказывают помощь семьям участников СВО в решении целого ряда вопросов.