Земельные участки под ИЖС отведены еще 12 семьям участников СВО из Ингушетии

По поручению руководителя региона Махмуд-Али Калиматова сертификаты на право собственности земельных участков в сельских поселениях Назрановского района вручил глава регионального Минимущества Константин Гамаюнов.

Он отметил, что обращения семей мобилизованных участников СВО по тем или иным вопросам рассматриваются ведомством в приоритетном порядке.

Глава республики неоднократно заявлял о поддержке и помощи, которую власти региона будут оказывать членам семей военнослужащих и мобилизованных, исполняющих свой долг по защите Родины.

«Семьи военнослужащих из Ингушетии защищают рубежи нашей страны, а наш долг — быть для них надежным тылом. Их семьи всегда будут окружены заботой и вниманием с нашей стороны», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

«Мы не оставляем без внимания и наших ребят, находящихся в зоне СВО. Каждый гуманитарный груз, который республика отправляет им, формируется с учетом их нужд и пожеланий. Это касается как продуктов питания, так и других предметов первой необходимости. Считаю, что выделение земельных участков позволит их родным улучшить жилищные условия», — добавил руководитель субъекта.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в ноябре прошлого года Глава республики подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации». В рамках документа министерства региона оказывают помощь семьям участников СВО в решении целого ряда вопросов.