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Земельный спор стал причиной перестрелки в Ингушетии, где один погиб, двое ранены

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Перестрелка в сельском поселении Кантышево Назрановского района республики, в ходе которой погиб мужчина и два человека ранены, произошла из-за внезапно возникшей ссоры и территориальных споров за земельный участок, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Перестрелка произошла из-за споров за территорию земельного участка, переросших в ссору и трагедию», — сказал источник.

По его словам, двое раненных в перестрелке находятся в Ингушской республиканской клинической больнице в очень тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в сельском поседении Кантышево произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек и двое пострадали.

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