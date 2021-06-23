Земельный спор стал причиной перестрелки в Ингушетии, где один погиб, двое ранены

«Перестрелка произошла из-за споров за территорию земельного участка, переросших в ссору и трагедию», — сказал источник.

По его словам, двое раненных в перестрелке находятся в Ингушской республиканской клинической больнице в очень тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в сельском поседении Кантышево произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек и двое пострадали.