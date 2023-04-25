«На основании результатов открытого голосования городской совет депутатов утвердил в должности мэра Зайта Орцханова, с 3 февраля этого года исполнявшего обязанности главы муниципалитета», — сказал представитель администрации.

По его словам, новому мэру ингушской столицу 38 лет. В 2008 году он окончил юридический факультет Самарского государственного университета по специальности юриспруденция.

2008-2010 годах работал в ведомственных структурах Самарской области.

С 2011 года по 2013 год занимал должность начальника отдела по развитию транспортного комплекса комитета промышленности, транспорта, связи и массовых коммуникаций Ингушетии.

2013-2020 годах проходил службу в следственных и оперативных подразделениях республиканского МВД.

С 2020 года по 2022 год — руководитель регионального исполнительного комитета «Единая Россия».

С марта 2022 года по февраль 2023 года был заместителем главы Магаса.

На этом посту он Орцханов сменил Усмана Аушева, ушедшего в отставку по собственному желанию в феврале этого года после двухлетней работы.