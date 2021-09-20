Выборы

Жду, что деятельность депутатов нового созыва будет направлена на процветание нашей республики, ее прогресс — Хасан Халмурзиев

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Несмотря на то, что олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев, который во время трехдневного голосования находился за пределами республики и по объективным причинам не смог принять участие в выборах депутатов Государственной Думы и регионального парламента, он внимательно следил за происходящим. Об этом спортсмен рассказал в эксклюзивном интервью газете «Ингушетия».

«Я не смог принять участие в нынешних выборах, но мои родные и близкие, как и другие жители республики, проголосовали», — сказал он.

На вопрос корреспондента нашего издания, чего он ждет от депутатов нового созыва, олимпийский чемпион ответил, что, по его мнению, задачей первоочередной важности для депутатов является процветание региона.

«Жду от избранных депутатов, чтобы они болели за свой народ, за свою республику. Надеюсь, что они сделают все от них зависящее, чтобы Ингушетия процветала и прогрессировала», — подчеркнул Халмурзиев.

Напомним, что после обработки 100% протоколов лидером голосования была признана ВПП «Единая Россия», за нее отдали свои голоса 82,20% ингушских избирателей. Далее следует «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,85%, КПРФ набрала 4,16%, у ЛДПР 4,99%.

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