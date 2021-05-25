Желаете трудоустроиться? Звоните, приходите...

Отвечая на этот вопрос приводим данные о предприятии ООО «РИАК», находящееся близ селения Али-Юрт в Назрановском районе.

Здесь в связи с расширением производства требуются операторы прессовых установок. Кстати, даже если без опыта работы у желающих трудоустроиться есть возможность пройти оплачиваемое обучение и после приступить к работе на полную сдельную заработную плату.

На линии упаковки готовой продукции требуются упаковщики. Эта несложная работа под силу и представительницам слабого пола. В настоящее время на заводе работает несколько женских бригад.

Для тех, кто желает начать с самых азов производства, так же есть возможность устроиться просто разнорабочим и в процессе деятельности стать и оператором, и мастером участка.

Собеседования проходят по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00.

Контактные телефоны для справок: +7-963-330-35-50; +7-962-645-20-80

Подвоз к месту работы и обратно после завершения смены осуществляется автотранспортом предприятия. Так что, добро пожаловать!