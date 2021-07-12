Трагедия

Женщина и два мальчика погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика возле Армавира

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Два мальчика и женщина погибли, еще 8 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика возле Армавира. Все они — жители Ингушетии.

Автобус выполнял рейс из Анапы в город Назрань, в нем находилось 12 человек.

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю уточнили, что ДТП произошло около 18 часов 11 июля на 174-м километре трассы Р-217 «Кавказ». Водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь со стороны Армавира в сторону Ставрополя, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с прицепом.

В правительстве региона газете «Ингушетия» сообщили, что погибли Тангиева Радимхан Голиевна 1964 года рождения, Аушев Ислам Халитович (2007) и Аушев Адам Халитович 2013 года рождения. По информации постпреда Ингушетии в Краснодарском крае Ахмедхана Бокова, тела погибших переданы родственникам и оказано содействие в их отправке в республику.

На 14.00 мск 12 июня в больнице города Армавира в тяжелом состоянии находятся водитель Амхадов и пассажир Хаутиев М.

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