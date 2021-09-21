Мошенничество

Женщина попалась на крупном мошенничестве при благоустройстве общественной территории в Ингушетии

0

Жительница республики стала фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность женщины к хищению бюджетных денежных средств», — сказал представитель ведомства.

Собеседник издания уточнил, что деньги выделялись в рамках муниципального контракта на благоустройство общественной территории в Сунже по нацпроекту «Формирование современной городской среды».

«По мнению правоохранителей, свыше 2 млн 340 тыс. руб. из этих средств похищены путем внесения в акты о приемке выполненных работ сведений, не предусмотренных условиями контракта», — добавил сотрудник пресс-службы.

Ей вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полтора килограмма героина изъято у жителя Ингушетии
В Ингушетии должностные лица администрации сельского поселения подозреваются в незаконной выдаче земельных участков
Ансамбль «Ингушетия» представит республику на фестивале культуры и спорта народов Юга России в Крыму
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Ночевала тучка золотая»
Все было очень солидно, максимально качественно и ответственно — председатель РОД «Женщины Ингушетии» Лидия Досхоева
Банк России начинает осеннюю сессию онлайн-занятий по финансовой грамотности для пенсионеров Ингушетии
Бойцы отдела спецназа ОФСИН по Ингушетии организовали праздник для детей своих погибших коллег
С руководителя медцентра в Ингушетии взыскан штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований
Секретарь ИРО «Единой России» Микаил Илезов поблагодарил избирателей республики за поддержку партии
Ансамбль «Ингушетия» приглашает жителей и гостей республики на концерт
Прокладка автодороги к сельскому поселению Даттых Сунженского района Ингушетии близится к завершению

Главное

Яндекс.Метрика

 