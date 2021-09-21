Женщина попалась на крупном мошенничестве при благоустройстве общественной территории в Ингушетии

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность женщины к хищению бюджетных денежных средств», — сказал представитель ведомства.

Собеседник издания уточнил, что деньги выделялись в рамках муниципального контракта на благоустройство общественной территории в Сунже по нацпроекту «Формирование современной городской среды».

«По мнению правоохранителей, свыше 2 млн 340 тыс. руб. из этих средств похищены путем внесения в акты о приемке выполненных работ сведений, не предусмотренных условиями контракта», — добавил сотрудник пресс-службы.

Ей вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).