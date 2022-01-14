Жертвами ДТП с участием легковушки и автобуса на границе Ингушетии и Северной Осетии стали два человека

«ДТП произошло близ кантышевского перекрестка на границе. Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль ВАЗ-21112. В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли, водитель автобуса госпитализирован с травмами средней тяжести», — сказал собеседник издания.

Причины и обстоятельства автомобильной аварии устанавливают дорожные полицейские.

Также напомним, что накануне в Малгобеке сбили мать и двоих ее несовершеннолетних детей. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах автоаварии.