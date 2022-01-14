ДТП

Жертвами ДТП с участием легковушки и автобуса на границе Ингушетии и Северной Осетии стали два человека

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В ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки на границе Ингушетии и Северной Осетией во вторник, 13 января, погибли два человека и один пострадал, сообщили газете «Ингушетия» в аварийно-спасательной службе республики.

«ДТП произошло близ кантышевского перекрестка на границе. Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль ВАЗ-21112. В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли, водитель автобуса госпитализирован с травмами средней тяжести», — сказал собеседник издания.

Причины и обстоятельства автомобильной аварии устанавливают дорожные полицейские.

Также напомним, что накануне в Малгобеке сбили мать и двоих ее несовершеннолетних детей. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах автоаварии.

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