Контрафакт

Житель Чечни предстанет перед судом за продажу контрафактного алкоголя в Ингушетии

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Прокуратурой Сунженского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чеченской Республики, который обвиняется в сбыте контрафактной алкогольной продукции на территории Ингушетии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Мужчина по месту своей работы в кафе, расположенном по ул. Бояджиева в Сунже, при проведении сотрудниками полиции оперативного мероприятия «Проверочная закупка» сбыл за 350 рублей «условному закупщику» 1 бутылку со спиртосодержащей жидкостью с наименованием «сильногазированный ароматизированный безалкогольный напиток с ароматом Груши», — говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, представленная на экспертизу спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для здоровья потребителей по наличию в них объема веществ, превышающих показатели ГОСТа, и представляет угрозу жизни и здоровью человека по наличию в ней не допустимого объема вредных веществ (сивушное масло, сложные эфиры и т. д.)

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд республики.

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