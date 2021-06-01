Житель Чечни предстанет перед судом за продажу контрафактного алкоголя в Ингушетии

«Мужчина по месту своей работы в кафе, расположенном по ул. Бояджиева в Сунже, при проведении сотрудниками полиции оперативного мероприятия «Проверочная закупка» сбыл за 350 рублей «условному закупщику» 1 бутылку со спиртосодержащей жидкостью с наименованием «сильногазированный ароматизированный безалкогольный напиток с ароматом Груши», — говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, представленная на экспертизу спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для здоровья потребителей по наличию в них объема веществ, превышающих показатели ГОСТа, и представляет угрозу жизни и здоровью человека по наличию в ней не допустимого объема вредных веществ (сивушное масло, сложные эфиры и т. д.)

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд республики.