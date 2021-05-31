Житель Чечни содержал в Ингушетии плантацию марихуаны

«В ходе осмотра помещения полицейскими обнаружено и изъято 146 кустов конопли и 326,62 граммов марихуаны. Подозреваемый пояснил, что советы по обустройства теплицы он посмотрел в Интернете. В дальнейшем выращенное зелье он планировал сбывать в Республике Коми, мотивировав это тем, что там у него есть знакомые, которые могут купить данный товар», — сказал собеседник.

По его словам, фигурант задержан в порядке ст. 91-92 уголовно-процессуального кодекса России

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК.