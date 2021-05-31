Наркотики

Житель Чечни содержал в Ингушетии плантацию марихуаны

0

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в сельском поселении Троицкое Ингушетии правоохранители региона в подвале частного дома, который арендовал житель Грозного, обнаружена профессиональную наркоферму с плантацией, где выращивали марихуану, сообщили в региональном МВД.

«В ходе осмотра помещения полицейскими обнаружено и изъято 146 кустов конопли и 326,62 граммов марихуаны. Подозреваемый пояснил, что советы по обустройства теплицы он посмотрел в Интернете. В дальнейшем выращенное зелье он планировал сбывать в Республике Коми, мотивировав это тем, что там у него есть знакомые, которые могут купить данный товар», — сказал собеседник.

По его словам, фигурант задержан в порядке ст. 91-92 уголовно-процессуального кодекса России

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Единая Россия» добилась отмены закупки дорогостоящего автомобиля
Дым от горения мусора накрыл несколько улиц Назрани
В Малгобекском районе Ингушетии прошли субботники в рамках месячника по санитарной очистке
Вдоль русла горной реки Асса в Ингушетии пройдет масштабный субботник
Житель Узбекистана больше года заставлял свою несовершеннолетнюю дочь попрошайничать в Ингушетии
Ингушетия присоединится к фестивалю-конкурсу патриотической песни «Красная гвоздика»
Жители сельского поселения Кантышево Ингушетии на полдня останутся без газа из-за ремонтных работ
В День защиты детей Путин пообщается с многодетными семьями, в том числе из Ингушетии
Лучшие сельские учреждения культуры Ингушетии получат поддержку в размере более 157 тыс. рублей
Ингушский судебный пристав взял «бронзу» на чемпионате СКФО по служебному двоеборью
Глава Минприроды Ингушетии занял пост вице-премьера на время отпуска Илезова

Главное

Яндекс.Метрика

 