Житель Ессентуков осужден на три года за сбыт в Ингушетии сильнодействующих веществ

Судом установлено, что злоумышленник, являясь менеджером коммерческой фармацевтической организации, в январе этого года в числе других медикаментов через водителя фирмы, не осведомленного о совершаемом преступлении, отправил своей знакомой в республику для последующего сбыта сильнодействующие вещества — «Тропикамид» (1,5 кг) и «Прегабалин» (109 граммов).

Правоохранителями незаконный груз при въезде на территорию региона был задержан и изъят.

Приговором Магасского районного суда мужчина он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.