Приговор

Житель Ессентуков осужден на три года за сбыт в Ингушетии сильнодействующих веществ

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39-летний житель Ставропольского края осужден к лишению свободы за незаконный сбыт сильнодействующих веществ в Ингушетии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что злоумышленник, являясь менеджером коммерческой фармацевтической организации, в январе этого года в числе других медикаментов через водителя фирмы, не осведомленного о совершаемом преступлении, отправил своей знакомой в республику для последующего сбыта сильнодействующие вещества — «Тропикамид»  (1,5 кг) и «Прегабалин» (109 граммов).

Правоохранителями незаконный груз при въезде на территорию региона был задержан и изъят.

Приговором Магасского районного суда мужчина он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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