Житель города Сунжа безвозмездно передал участок земли для мечети

Отмечается, что мечеть была построена на небольшом участке и для стоянки машин просто не хватало места. В связи с этим неравнодушный гражданин Аслан Гайтукиев принял решение о передаче земельного участка муниципалитету на нужды прихожан.

В скором времени в новой городской мечети на улице Комсомольской будет совершена первая коллективная пятничная молитва.