Житель города Сунжа безвозмездно передал участок земли для мечети

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Житель города Сунжа передал участок земли для организации парковки при мечети на безвозмездной основе, сообщили «Ингушетии» в мэрии города.

Отмечается, что мечеть была построена на небольшом участке и для стоянки машин просто не хватало места. В связи с этим неравнодушный гражданин Аслан Гайтукиев принял решение о передаче земельного участка муниципалитету на нужды прихожан.

В скором времени в новой городской мечети на улице Комсомольской будет совершена первая коллективная пятничная молитва.

 

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