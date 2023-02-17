Житель города Сунжа безвозмездно передал участок земли для мечети
Житель города Сунжа передал участок земли для организации парковки при мечети на безвозмездной основе, сообщили «Ингушетии» в мэрии города.
Отмечается, что мечеть была построена на небольшом участке и для стоянки машин просто не хватало места. В связи с этим неравнодушный гражданин Аслан Гайтукиев принял решение о передаче земельного участка муниципалитету на нужды прихожан.
В скором времени в новой городской мечети на улице Комсомольской будет совершена первая коллективная пятничная молитва.