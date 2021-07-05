Житель Грузии получил 9 месяцев колонии-поселения за то, что ударил ингушского полицейского
Вынесен приговор в отношении 46-летнего гражданина Грузии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.
Следствием и судом установлено, что ночью 31 марта текущего года, в состоянии алкогольного опьянения осужденный был доставлен сотрудниками полиции в ОМВД России по городу Назрани для составления административного протокола. Находясь на территории отдела полиции, мужчина стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников. На законное требование правоохранителей прекратить противоправные действия, он вступил с ним в словесную перепалку, а затем нанес удар рукой по лицу полицейского.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.