Житель Грузии получил 9 месяцев колонии-поселения за то, что ударил ингушского полицейского

Следствием и судом установлено, что ночью 31 марта текущего года, в состоянии алкогольного опьянения осужденный был доставлен сотрудниками полиции в ОМВД России по городу Назрани для составления административного протокола. Находясь на территории отдела полиции, мужчина стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников. На законное требование правоохранителей прекратить противоправные действия, он вступил с ним в словесную перепалку, а затем нанес удар рукой по лицу полицейского.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.