Мошенничество

Житель Ингушетии хотел купить шины и потерял 76 тыс. рублей

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В дежурную часть МО МВД России «Малгобекский» обратился местный житель с заявлением о том, что он 13 сентября обнаружил на сайте объявление о продажен автомобильных шин неустановленными лицами, представившимися представителями компании, расположенной в Москве.

Путем обмана и злоупотребления доверием, указанные лица завладели денежными средствами заявителя в сумме 76 тыс. рублей, которые он перевел в счет оплаты за товар.

Получив деньги, «продавцы» перестали выходить на связь с гражданином. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

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