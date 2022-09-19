Житель Ингушетии хотел купить шины и потерял 76 тыс. рублей
В дежурную часть МО МВД России «Малгобекский» обратился местный житель с заявлением о том, что он 13 сентября обнаружил на сайте объявление о продажен автомобильных шин неустановленными лицами, представившимися представителями компании, расположенной в Москве.
Путем обмана и злоупотребления доверием, указанные лица завладели денежными средствами заявителя в сумме 76 тыс. рублей, которые он перевел в счет оплаты за товар.
Получив деньги, «продавцы» перестали выходить на связь с гражданином. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.