Житель Ингушетии хотел купить шины и потерял 76 тыс. рублей

Путем обмана и злоупотребления доверием, указанные лица завладели денежными средствами заявителя в сумме 76 тыс. рублей, которые он перевел в счет оплаты за товар.

Получив деньги, «продавцы» перестали выходить на связь с гражданином. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.