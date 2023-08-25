Житель Ингушетии избил соседей деревянной палкой

«Вечером 24 августа мужчина затеял драку с соседями, в ходе которой с применением деревянной палки нанес удары по частям тела мужчин, которые обратились в медучреждение с диагнозами «ушиб грудной клетки, ссадина правого плеча», «ссадина грудной клетки справа и ушиб левого локтевого сустава, болевой синдром» соответственно», — рассказал собеседник.

По его словам, в ответ пострадавшие нанесли мужчине телесные повреждения в виде ушибов челюсти, ребра, верхних конечностей. После оказания медицинской помощи вышеуказанные лица направлены на амбулаторное лечение.

Отмечается, что в действиях нападавшего усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.115 УК России (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.