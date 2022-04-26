Житель Ингушетии лишился 800 тыс. рублей при покупке электрооборудования у мошенника

«В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району обратился местный житель с заявлением о том, что он познакомился на сайте объявлений о купле-продаже с неустановленным лицом, представившимся Юрием. Он под предлогом продажи электрооборудования обманным путем выманил у заявителя 800 тысяч рублей, которые мужчина перевел на номера банковских карт», — говорится в сообщении.

Со слов заявителя, «Юрий», получив деньги, признался в обмане и отключил телефон.

В действиях мошенника усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).