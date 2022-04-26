Мошенничество

Житель Ингушетии лишился 800 тыс. рублей при покупке электрооборудования у мошенника

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В Ингушетии расследуют уголовное дело в отношении интернет-мошенника, который выманил у жителя Ингушетии 800 тыс. рублей под предлогом продажи электрооборудования, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району обратился местный житель с заявлением о том, что он познакомился на сайте объявлений о купле-продаже с неустановленным лицом, представившимся Юрием. Он под предлогом продажи электрооборудования обманным путем выманил у заявителя 800 тысяч рублей, которые мужчина перевел на номера банковских карт», — говорится в сообщении.

Со слов заявителя, «Юрий», получив деньги, признался в обмане и отключил телефон.

В действиях мошенника усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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