Мошенничество

Житель Ингушетии лишился более 120 тыс. рублей при попытке заработать в интернете

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Житель Ингушетии стал жертвой дистанционных мошенников и лишился более 120 тыс. рублей при попытке заработать в интернете, сообщили в правоохранительных органах.

«Неизвестное лицо путем обмана и злоупотребления доверием в мессенджере «Телеграм» под предлогом заработка на сайте noonru. com завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 120 450 рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчина с 5 по 9 сентября текущего года перечислял деньги со своей карты на реквизиты банков «Тинькофф», «Сбербанк» и «ВТБ».

Отмечается, что в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).

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