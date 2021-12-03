Житель Ингушетии может отправиться в тюрьму за нападение на полицейского

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту нападения 45-летнего местного жителя летом 2021 года на полицейского в Джейрахском горном районе региона, на территории стационарного поста «Хамхи», сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«По данным следствия, вечером 4 августа 2021 года подозреваемый на территории стационарного поста «Хамхи», расположенного в сельском поселении Таргим Джейрахского муниципального района республики, применил насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении сотрудника правоохранительного органа, находившегося в указанном месте при исполнении своих служебных обязанностей», — сказал собеседник.

По его словам, в рамках инцидента в отношении мужчины следователем Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления СУ СКР по республике возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

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