Профилактика

Житель Ингушетии может отправиться в тюрьму за незаконное хранение ружья

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В Джейрахском районе Ингушетии у местного жителя изъяли незарегистрированный обрез одноствольного ружья. Оружие отправлено на экспертизу, за данное правонарушение мужчине грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«Сотрудники МВД России по Джейрахскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ в ходе профилактического мероприятия «Оружие» обнаружили в доме местного жителя обрез гладкоствольного одноствольного ружья без маркировочных обозначений», — говорится в сообщении.

Оружие направлено в экспертно-криминалистический центр, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ.

Незаконное хранение оружия наказывается ограничением свободы до трех лет либо принудительными работами до четырех лет. Также правонарушитель может отправиться в тюрьму на пять лет со штрафом 800 тысяч рублей.

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