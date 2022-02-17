Житель Ингушетии может отправиться в тюрьму за незаконное хранение ружья

«Сотрудники МВД России по Джейрахскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ в ходе профилактического мероприятия «Оружие» обнаружили в доме местного жителя обрез гладкоствольного одноствольного ружья без маркировочных обозначений», — говорится в сообщении.

Оружие направлено в экспертно-криминалистический центр, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ.

Незаконное хранение оружия наказывается ограничением свободы до трех лет либо принудительными работами до четырех лет. Также правонарушитель может отправиться в тюрьму на пять лет со штрафом 800 тысяч рублей.