Житель Ингушетии может получить 3 года тюрьмы за ношение боевого пистолета

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Житель сельского поселения Барсуки Назрановского района Ингушетии ответит в суде за незаконное ношение огнестрельного оружия и патронов. Ему грозит до трех лет тюрьмы либо штраф и принудительные работы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии дознания, злоумышленник незаконно носил при себе пистолет Макарова и магазин к нему с пятью патронами калибра 9 мм. Указанное оружие и боеприпасы были у него обнаружены и изъяты 28 августа 2021 года правоохранителями в ходе проведения личного досмотра», — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.

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