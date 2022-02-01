Житель Ингушетии может получить 3 года тюрьмы за ношение боевого пистолета

«По версии дознания, злоумышленник незаконно носил при себе пистолет Макарова и магазин к нему с пятью патронами калибра 9 мм. Указанное оружие и боеприпасы были у него обнаружены и изъяты 28 августа 2021 года правоохранителями в ходе проведения личного досмотра», — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.