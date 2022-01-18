Житель Ингушетии на 6 лет отправится в колонию за хранение гранаты

«Судом установлено, что мужчина, осознавая преступный характер своих действий, незаконно хранил по месту своего жительства в Назрани гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ-2. Указанное взрывное устройство он хранил до 21 сентября 2021 года, то есть до момента его обнаружения и изъятия в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия сотрудниками УФСБ России по республике. После чего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят судом под стражу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств).

Приговором Магасского районного суда республики он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 6 лет со штрафом в размере 30 тыс. рублей.