Приговор

Житель Ингушетии на 6 лет отправится в колонию за хранение гранаты

0

Прокуратура города Назрани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в незаконном хранении ручной гранаты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Судом установлено, что мужчина, осознавая преступный характер своих действий, незаконно хранил по месту своего жительства в Назрани гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ-2. Указанное взрывное устройство он хранил до 21 сентября 2021 года, то есть до момента его обнаружения и изъятия в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия сотрудниками УФСБ России по республике. После чего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят судом под стражу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств).

Приговором Магасского районного суда республики он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 6 лет со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Худрук Дома народного творчества Ингушетии — лауреат выставки инновационных достижений «На виду»
Премьер-министр призвал работодателей перевести возрастных сотрудников на удаленную работу
Двое жителей Ингушетии получили условный срок за кражу денег из газозаправочной станции
Артисты Ингушского драмтеатра приглашают на спектакль в онлайн-формате «Мой мальчик» на родном языке
В столице Ингушетии по требованию прокурора закрыли компьютерный игровой клуб
Власти помогли приобрести жилье восьми молодым семьям в Ингушетии
Ингушские спортсмены стали призерами открытого чемпионата по джиу-джитсу
В мэрии города Малгобека Ингушетии обсудили подготовку к весенней призывной кампании
Глава Сунженского района Ингушетии встретился со съемочной группой фильма «Письмо»
В Ингушетии дан старт приему заявок на участие в программе «Земский учитель»
Благотворительный фонд в Ингушетии откроет бесплатную мастерскую по ремонту инвалидных колясок

Главное

Яндекс.Метрика

 